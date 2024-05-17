فرنسا..الشرطة تقتل جزائريا أضرم النار في كنيس يهودي
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، إن الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائري.
وأضاف دارمانان خلال مؤتمر صحفي أن “الشخص الذي أشعل النار في الكنيس في روان ليس فرنسيا، بل هو من أصل جزائري”.
وقال دارمانان على منصة “إكس “: “في روان، حيد أفراد الشرطة الوطنية في وقت مبكر من هذا الصباح شخصا مسلحا كان يريد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي في المدينة. أهنئهم على تفاعلهم وشجاعتهم”.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا مسلحا بسكين وقضيب معدني للاشتباه في أنه أشعل النار في معبد يهودي في مدينة روان بمنطقة نورماندي في وقت مبكر من الجمعة.
5 تعليقات
ليس فرنسيا بل هو من أصل جزائري؟؟!!صاحب المقال ،واش شارب شي حاجة؟ جملة ديال الخرا
على الشرطة إطلاق النار على كل من لم يمتثل لأوامرها..
هذه نتائج الزيغة في بلاد الحق والقانون..
ما كان عليهم قتله ..
عندما ترتكب الشرطة الفرنسية تجاوزات وتقتل مهاجر مسلما ..تتدخل في الدقيقة الموالية فرقة مختصة في الكذب وتضرب بحجرة واحدة عدة عصافير،تغطي على الشرطي الذي قتل،تتهم الإسلام بأنه وراء هذا العنف وتصفه بمعاناة … وتقول بأنه حاول إحراق كنيس يهودي، وحاول طعن الشرطي بسكين وهذا هو السطين ..وبلا بلا .. فرنسا بلد العنصرية….