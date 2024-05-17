“الفيفا” تمنع انتقالات لاعبين من خارج بلدان الأمم المتحدة

صوت الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وخلال جمعيته العمومية الـ74 التي انعقدت اليوم الجمعة في بانكوك بتايلاند، على تعديل يمنع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة.

وصوت لصالح القرار أغلبية الاتحادات الأعضاء بالاتحاد بأغلبية مطلقة وذلك بـ202 صوت مقابل 4 أصوات.

وينضاف هذا التعديل إلى قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال جمعها العام العادي والانتخابي الـ43 بالرباط سنة 2021، الذي أقرت فيه، بالأغلبية، عدم الاعتراف بأي دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة.