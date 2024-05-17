الحوز : داء ” بوحمرون ” يجتاح دواوير بالإقليم ووزارة الصحة توضح
أحصت مصالح وزارة الصحة، تسجيل حوالي 48 إصابة بداء الحصبة “بوحمرون” بأحد الدواوير التابعة لإقليم الحوز، وقالت مصادر إن فرق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقوم بمتابعة هذه الحالات، التي تؤكد أنها مستقرة في أغلبها.
ونفت مصادر من وزارة الصحة عدم تسجيل اي حالة وفايات في صفوف الأطفال بسبب الداء، دون نفيها ان الداء في ارتفاع .
واضافت مصادرنا ان فرق التحري والبحث التابعة للمندوبية، زارت دوار أزكور، حيث جرى إحصاء 48 حالة إصابة بالمرض، مؤكدا أنها حالات “لا تدعو إلى القلق، ولا تتسم بالخطورة”.
وأضاف أن الفرق المعنية قامت بتطعيم الأشخاص الذين لم يتلقوا في وقت سابق أي لقاح مضاد للمرض، كما جرت معالجة المصابين، بعد القيام بتشخيص للحالات.
وكانت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نقلت أنباء عن وقوع وفيات في صفوف الأطفال، نتيجة مرض غامض، أصاب مجموعة من الدواوير بإقليم الحوز، غير أن مندوب وزارة الصحة، نفى جملة وتفصيلا وجود حالات وفاة بالإقليم.
8 تعليقات
نصيحة لي باقي مافيهش يمشي يدير تلقيح ولي فيه يتغطا من البرد
الله ييجيب الشفاء لمرضاكم خصهم غير لمريض إتغطاو مزيان ويتصبن الفراش يوميا دغيا يخرج منهم
ديرو ليه غير العسل الحر والدواء ديال السخانة
الله يلطف
الله يلطف بينا ياربي
لن يصيبنا الا ماكتبه الله لنا
المرض نتاشر وسبيطارات يلاه دايرين إضراب عوض ميديرو تلقيح
المندوبية التابعة الصحة جامدة في أنحاء الأقاليم
بحمرون يجتاح اقاليم الجنوب مثل طاطا بدون التدخل المندوبية
عل الأقل إرسال الطقم الطيبي