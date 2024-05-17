العرائش ..استخراج جــ..ـثة فتاة بعد سنة ونصف من دفنها

2024-05-17 / 18:28
11

اقدمت سلطات إقليم العرائش، على استخراج جثة فتاة شابة من قبرها في جماعة السواكن، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على وفاتها بحسب مصادر محلية .

وقالت المصادر ذاتها أن استخراج جثة الفتاة تم بأمر من وكيل الملك قصد اخضاعها للتشريح الطبي بناء على تحقيقات تشير الى وجود شكوك بخصوص جريمة قتل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية كانت تعمل بمعمل للنسيج حيث فارقت الحياة بشكل مفاجئ .

2024-05-17 / 18:28
11

مقالات ذات صلة

مراكش : ضبط كمية من المخدرات بحوزة سيدة على…

2024-05-18 / 11:47

تأجيل محاكمة صاحب أغنية “شر زيد كبي هواي” شقيق…

2024-05-18 / 11:38

منظمة التجديد الطلابي تستنكر توقيف وطرد أطباء المستقبل

2024-05-18 / 11:16

الحرفش يشيد بقدرة واستعداد الأمن المغربي على تخطي كافة…

2024-05-18 / 10:40

مزارعون فرنسيون يعترضون شاحنات طماطم قادمة من المغرب واسبانيا

2024-05-18 / 09:41

طنجة..القضاء يغرم نائب برلماني اعتدى على صحافي

2024-05-18 / 08:30

سيارات أمنية مصفحة وبهويات بصرية جديدة

2024-05-18 / 08:06

الدار البيضاء .. إجهاض عملية تهريب شحنة ضخمة من…

2024-05-18 / 07:57

هذه توقعات حالة الطقس بالمغرب ليوم السبت

2024-05-18 / 07:54

إطلاق المنصة الرقمية “إبلاغ” لمكافحة الجرائم الإلكترونية

2024-05-17 / 22:59

‫11 تعليقات

  7. إلا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها ويغفر لها في قبرها روضه من رياض الجنه اللهم امين يارب العالمين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى