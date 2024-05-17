العرائش ..استخراج جــ..ـثة فتاة بعد سنة ونصف من دفنها

اقدمت سلطات إقليم العرائش، على استخراج جثة فتاة شابة من قبرها في جماعة السواكن، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على وفاتها بحسب مصادر محلية .

وقالت المصادر ذاتها أن استخراج جثة الفتاة تم بأمر من وكيل الملك قصد اخضاعها للتشريح الطبي بناء على تحقيقات تشير الى وجود شكوك بخصوص جريمة قتل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية كانت تعمل بمعمل للنسيج حيث فارقت الحياة بشكل مفاجئ .