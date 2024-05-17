العرائش ..استخراج جــ..ـثة فتاة بعد سنة ونصف من دفنها
اقدمت سلطات إقليم العرائش، على استخراج جثة فتاة شابة من قبرها في جماعة السواكن، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على وفاتها بحسب مصادر محلية .
وقالت المصادر ذاتها أن استخراج جثة الفتاة تم بأمر من وكيل الملك قصد اخضاعها للتشريح الطبي بناء على تحقيقات تشير الى وجود شكوك بخصوص جريمة قتل.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية كانت تعمل بمعمل للنسيج حيث فارقت الحياة بشكل مفاجئ .
11 تعليقات
غايديو التشريح للعضام ؟؟؟
الاسرة ديالها تقدمت بشكاية لعتقادهم ان موت ابنتهم كان بفعل فاعل
نتمناو تبان الحقيقة الروح عزيزة عند الله
لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمها
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته اللهم امين يارب
إلا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها ويغفر لها في قبرها روضه من رياض الجنه اللهم امين يارب العالمين
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر اهلها
الله يرحمها ويغفر لها
الله يرحمها برحمته الواسعه
لا حول و لا قوة الا بالله.pandoraiptv.net