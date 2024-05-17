بعد إغراقها يختا بمضيق جبل طارق …اسبانيا تحذر البحارة من “الأوركا”

هبة بريس – قسم التحرير

حذرت وزارة النقل الإسبانية المارين من المنطقة الفاصلة بين جبل طارق وشمال طنجة من حيتان “الأوركا” القاتلة، وذلك بعدما تسببت في اغراق قارب ترفيهي بمضيق جبل طارق قبل أيام .

ونشرت وزارة النقل الاسبانية خريطة تفاعلية تظهر أماكن نشاط الأوركا بالمنطقة، داعية البحارة وأصحاب المراكب الشراعية واليخوت إلى توخي الحذر ، خاصة في الفترة الفاصلة بين شهري أبريل وغشت، بحيث يزيد نشاط هذه الحيتان بالمنطقة.

وقالت “في حال تعرضتم لهجوم، لا تتوقفوا عن الإبحار بل واصلوا نحو السواحل، يرجى الابتعاد عن جوانب القارب حتى تكونوا في مأمن من هجوم مباغت قد يسبب إصابات أو سقوطا في البحر”.