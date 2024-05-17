إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية

هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز اليوم الجمعة إن مدريد لن تعترف بدولة فلسطينية إلا من خلال تحرك مشترك مع دول أخرى.

وفي مقابلة تلفزيونية، نفى سانتشيز التقارير التي تحدثت عن أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطينية في 21 مايو

مدريد ترفض دخول سفن تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى موانئ إسبانية

بدأت الحكومة اليسارية في إسبانيا تنفيذ سياستها الجديدة ، المتمثلة في رفض دخول سفن الشحن، التي تحمل أسلحة لإسرائيل، إلى موانئ إسبانية.

وكتب وزير النقل، أوسكار بوينتي، مساء أمس الخميس على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/، تويتر سابقا أنه تم بالفعل رفض طلب سفينة الشحن الدنماركية، ماريان دانيكا، لدخول الميناء يوم 21 مايو.

وذكر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في بروكسل، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن إسبانيا سترفض بشكل منهجي مثل هذا الدخول “لسبب واحد واضح. لا يحتاج الشرق الأوسط مزيدا من الأسلحة، إنه يحتاج إلى مزيد من السلام