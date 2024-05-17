الطالبي العلمي يجري مباحثات بجمهورية الصين الشعبية

أجرى السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والوفد النيابي رفيع المستوى يمثل فرق الأغلبية والمعارضة، أمس الخميس بالصين، مباحثات مع السيد تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وكذا مع السيد وانغ هو نينغ رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وذكر بلاغ للمجلس أنه بالاضافة إلى رئيس مجلس النواب، يضم الوفد النيابي المغربي كلا من السيد محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيد أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والسيد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، والسيد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، والسيد النائب حسن بنعمر.

وأوضح البلاغ أن اللقاءان اللذان حضرهما سفير صاحب الجلالة بجمهورية الصين الشعبية السيد عبد القادر الأنصاري، شكلا مناسبة ثمن خلالها كل من السيد تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والسيد وانغ هو نينغ رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، و السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، أوراش التنمية التي يعرفها المغرب والصين في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لقائدي البلدين، والطفرة النوعية التي شهدها التعاون المغربي-الصيني منذ الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للصين في ماي 2016، والمباحثات التي أجراها جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، والتي توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأعرب السيد راشيد الطالبي العلمي والوفد النيابي المرافق له، عن شكره وسعادته بالدعوة لزيارة جمهورية الصين الشعبية مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن الزيارة تدخل في إطار ترسيخ رؤية قائدي البلدين، وتعزيز الصداقة المغربية الصينية، والدفع بالتعاون بينهما في كافة المجالات، خاصة على المستوى البرلماني.

من جهته رحب الجانب الصيني برئيس مجلس النواب والوفد النيابي المرافق له، مؤكدا أن البلدين من الدول القليلة في العالم التي لديها حضارة وثقافة تمتد لآلاف السنين، كما لديهما مصالح مشتركة، ويتقاسمان ذات القيم المرتبطة بإقامة علاقات دولية مبنية على السلم والأمن، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسخير إمكانيات الشعوب من أجل التنمية والازدهار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتبادل الطلابي، ومد الجسور على المستوى السياحي بالنظر للمؤهلات التي تتوفر عليها المملكة المغربية، وبفضل القرار المتبصر لجلالة الملك بإعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول للمغرب.

وتطرق الجانبان أيضا لعدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل توطيد العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين في إطار مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها سنة 2021، معربين عن الإرادة القوية لتعزيز التعاون والتشاور البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتقوية مجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين.

كما أجرى الوفد النيابي المغربي برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي في إطار هده الزيارة لقاءا مع كل من السيد وانغ شياو هوي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة سيتشوان، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة، والسيد تشاو بي ده أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شنسي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة.

وتطرقت المباحثات على الخصوص خلال هذين اللقاءين للعلاقات التاريخية المتينة بين المغرب والصين، وآفاق تعزيزها لخدمة التنمية والمصالح المشتركة للبلدين، وكذا تبادل التجارب وتقاسم الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أنه بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني بجمهورية الصين الشعبية، قام وفد نيابي من الأغلبية والمعارضة برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بزيارة عمل لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المغربية – الصينية، وكذا التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، ومد جسور الحوار والتواصل البرلماني الدائم بين المؤسستين التشريعيتين خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السيد تشاو له جي قد قام بزيارة رسمية للمملكة المغربية في ماي 2023، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية.