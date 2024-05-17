“الاتحاد الإفريقي” .. مجلس السلم والأمن يدين الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة

ٱدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشدة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة واستخدامها من قبل مختلف الجماعات الإجرامية والجماعات المسلحة والمتمردة ضد المواطنين العاديين والمدنيين.

وأعرب المجلس، في بيان نشر اليوم الجمعة وتوج أشغال اجتماعه المنعقد في 13 ماي، عن قلقه العميق إزاء التهديد الذي لا تزال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة تشكله على السلم والأمن الوطني والإقليمي والقاري والدولي، ولا سيما عن طريق تأجيج النزاعات المسلحة والجريمة.

وعقب هذا الاجتماع، اعتمد مجلس السلم والأمن الموقف الإفريقي المشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.

وأشار البيان إلى أن مجلس السلم والأمن شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات وأطر العمل العالمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي في مجال مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

وأضاف أن المجلس يدرك أهمية الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة على المستوى العالمي، ولا سيما في إطار المؤتمر الاستعراضي الرابع لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.

وشجع المجلس الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، الذي سينعقد بمقر الأمم المتحدة من 18 إلى 28 يونيو المقبل، وتعزيز والدفاع عن الموقف المشترك لصالح الأمن الجماعي، داعيا إياها إلى المشاركة في أنشطة تتبع المؤتمر الاستعراضي الرابع، بما في ذلك الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين