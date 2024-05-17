ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 35303

هبة بريس _ وكالات

أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم احصاء 31 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة، لافتة الى أن عدد الجرحى الاجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

رغم ذلك، أبلغ كبير المحامين الممثلين لإسرائيل محكمة العدل الدولية الجمعة بأن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي « مأسوية » لكن لا تصنف « إبادة جماعية » كما تتهم بريتوريا الدولة العبرية أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

وقال المحامي جلعاد نوام « ثمة حرب مأسوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية ».

وأعلنت إسرائيل أن جيشها « سيكثف » عملياته البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم كبير على المدينة المكتظة الواقعة في جنوب غزة