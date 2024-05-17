” القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر استهداف ناقلة جند ومجموعة من الجنود، شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في تدوينة على منصة “تلغرام” إن مقاتليها تمكنوا من “قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة (الياسين 105) وأمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع (BKC) وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة مرات”.

وأضافت في تدوينة أخرى أن مقاتليها “تمكنوا من التسلل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة ميركافا يعتليها أحد الجنود وناقلة جند بقذائف الياسين 105’”.

وتابعت “كما فجر المجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان”.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيانات القسام حتى الساعة 10:05 تغ.

وخلال اليومين الماضيين أقر جيش الاحتلال بمقتل 5 من جنوده وإصابة أكثر من 40 جنديا، مع احتدام المعارك شمال وجنوب القطاع.

وحتى الخميس، بلغ عدد الجنود الجرحى المعلن في المعارك البرية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 1723، بحسب معطيات جيش الاحتلال.

وبالنسبة للقتلى، تفيد المعطيات المعلنة بمقتل 626 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 278 في المعارك البرية بغزة، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.