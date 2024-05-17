“السعودية” تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات

دعت وزارة الصحة السعودية الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها هذا العام إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات، وذلك حرصاً على صحة الحجاج وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.

وقالت إنه يتعين على الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية ” في الرابط: ‏https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx .

ويضم أبرز تطعيمات الحج لحجاج الخارج التطعيم ضد الحمى الشوكية النيسيرية، ويحمي من عدوى بكتيرية خطيرة تصيب المخ والحبل الشوكي وتنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم، إضافة إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء الذي يحمي من عدوى فيروسية تنقل عن طريق البعوض، إلى جانب التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأضافت أنه يتعين على حجاج الداخل استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق صحتي” وهي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 اُعطيت خلال عام 1445 هـ، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا اُعطيت خلال عام 1445 هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية اُعطيت خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك حرصاً على صحة حجاج الداخل وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.

ولفتت الوزارة إلى أن التطعيمات لحجاج الداخل تتوافر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، داعية الراغبين في الحج هذا العام إلى المبادرة بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”،

وعزت الوزارة استكمال التطعيمات قبل الحج إلى أن موسم الحج يجمع حشوداً كبيرة من القادمين من مختلف أنحاء العالم يؤدون نفس المناسك في مكان واحد، مما قد يعرضهم للإصابة بالعدوى للعديد من الأمراض المعدية المنتشرة في بعض دول العالم .

وأوضحت أنه يتعين على الحاج أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها الوزارة قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ما سيساعده على الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تعيق استكمال مناسك الحج، ويحمي ممن حوله من الحجاج والعاملين على خدمته، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة، كما يسمح للقادمين من الخارج بدخول المملكة و المشاعر المقدسة.

وأوصت أيضا بأهمية إكمال التحصين باللقاحات المعتمدة في المملكة، بما فيها التطعيم ضد فيروس كورونا -19 و الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب تحديث التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف، مشيرة إلى أنه يمكن للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية الاطلاع على الاشتراطات الصحية في الرابط: ‏https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx:

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