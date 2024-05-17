فيضانات وسيول جارفة تتسبب في خسائر مادية بشمال إيطاليا
عبد اللطيف الباز- هبة بريس
تستمر في العديد من مناطق إيطاليا تساقطات مطرية قوية وخاصة في الشمال الغربي كمقاطعات ميلانُـو، وكومو ، فاريزي ، ومونزا بريانزا – وليكو .
وتسببت الفيضانات التي اجتاحت البلاد إلى حدوث خسائر مادية أدت إرتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل، وحوّلت شوارع في مدن ميلانُـو وبلدات منطقة لومبارديا إلى أنهار. كما أسفرت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات عن عزل قرى صغيرة، مما دفع السلطات الإقليمية إلى تمديد حالة التأهب القصوى حتى اليوم .
ويقوم قطاع الطوارئ الآن باتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثير العواصف، التي غمرتها الفيضانات نتيجة للأمطار الغزيرة، وتم وضع حواجز محمولة لوقف المياه من التدفق إلى المناطق السكنية.
حيث لا يزال خطر الانهيارات الأرضية مرتفعا، وسط مطالب الكثيرين المتكررة للحكومة بأن تتخذ قرارا على المستوى الوطني بعيد المدى لمواجهة تبعات التغير المناخي.
8 تعليقات
يا لطيف تلطف يارب
عفوك ولطفك ورضاك يا رب
سبحانه الله الخالق العظيم
اللهم ارحم والطف في، عبادك الصالحين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات ويلهم ذويهم ويعين الصابرين من هذه الكوارث الطبيعية
لا حول و لا قوة إلا بالله ، الله يكون بعونهم
لاحوله ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل