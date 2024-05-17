الجزائر تستفيق على هزات أرضية

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزّة أرضية بشدة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية البويرة شمال وسط البلاد.

وذكر المركز، في بيان اليوم الجمعة: “سُجلت مساء يوم الخميس هزة أرضيىة في حدود الساعة الساعة 19:05، بشدة 3.0 درجات على سلم ريختر بولاية البويرة”، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الجزائرية.

كما أضاف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، أن “مركز الهزة حُدد بـ6 كيلومترات جنوب غربي مدينة ڨرومة بولاية البويرة”.