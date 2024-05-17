حصيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في محاربة حوادث السير تساءل وزير النقل

وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نجوى ككوس؛ سؤالا شفويا لوزير النقل واللوجيستيك، حول حصيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في مجال محاربة حوادث السير ببلادنا، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز حكامتها وشفافية عملها.

وأكدت السيدة ككوس أن حوادث السير تعد من بين الإشكاليات الكبرى في بلادنا، بحيث تحصد أرواح الكثير من الأبرياء يوميا.

وأبرزت ذات المتحدثة أنه ومن أجل التصدي لهذه المعضلة تم إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، غير أن حصيلتها في مجال محاربة حوادث السير تبقى دون الطموح المأمول.