منتدى : تعديل المدونة يجب أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية
شدد منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يحل 15 ماي من كل سنة، على أن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة المغربية، وليس التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية.
وأبرز المنتدى في بيان له ، أن على رأس هذه الإشكاليات، ارتفاع نسبة الطلاق وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج.
وقال، إن الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية، وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور، وأن يجيب عن الإشكاليات الواقعية، وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد، والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان،
والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة حكيمة للاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي وإخراج مدونة تتلاءم مع تطورات الأسرة المغربية.
وشدد منتدى المرأة المغربية، على أن “القول بتعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية الإسلامية، هو ليس اختيارا اجتهاديا خاصا بمنتدى الزهراء، وإنما هو الإطار المرجعي الذي تنطلق منه مدونة الأسرة في حد ذاتها”، وأوضح أن مقتضيات المدونة تغطي أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وغيرها كما هي موجودة في الشريعة الإسلامية.
ولذلك يضيف المنتدى “فإننا نرى أن كل مطالب التعديل أو التغيير لنصوص المدونة التي لا تتوافق مع التشريعات القطعية الواردة في القرآن والسنة وإن وردت في اتفاقيات دولية، تعتبر متعارضة مع أحكام الدستور ولا يمكن بحال إقرارها”.
وأضاف المنتدى، أنه يتطلع كشبكة نسائية تشتغل من أجل حقوق المرأة واستقرار الأسرة أن ينجح المغرب في اعتماد تشريع أسري يشكل خطوة مهمة لتحقيق العدل والإنصاف داخل الأسرة ويضمن استقرارها وكذا استمرارها في أداء وظائفها الأساسية، وأن يستجيب لتطلعات المغاربة الذين تفاعلوا مع هذا الورش بمسؤولية ووطنية وعبروا عبر محطات متعددة عن تمسكهم بثوابت هذه الأمة ومرتكزاتها الحضارية وخياراتها الراسخة.
كما يتطلع المنتدى في هذه المناسبة “لاستكمال بلادنا لمسار التنزيل الحقيقي لمقتضيات دستور 2011 ولاسيما الفصل 32 منه وذلك بإخراج كل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والخطة الوطنية لحماية وتنمية الأسرة في أفق إرساء سياسة عمومية مندمجة للأسرة”.
16 تعليقات
كل تعديل يعطي للمرأة امتيازات مالية أثناء الطلاق تحت ذريعة مصلحة الأبناء، سيزيد من نسبة الطلاق بشكل صاروخي وسيؤدي لتراجع الزواج.
أصبح الطلاق مشروعا مرحبا لكثير من النساء حيث تحصل راتبا شهريا باسم النفقة وتحصل منحة ضخمة باسم المتعة وتحتفظ بالبناء في حين لا توجد أية ضمانات لحماية أدنى حق للرجل حتى لأبنائنا الذين ينفق عليهم
.لماذا يريد استبدال مدونة الاسرة من الشريعة الإسلامية التي جاءت من العلي القدير إلى مدونةغربية وضعها السكارى و المثليين والزناة وفلاسفة . وأخلاق الغاب. أليست القوانين الكونية موضوعة من قبل الإنسان
لماذا ترفعون هؤلاء إلى أعلى مقام وتحطون الإسلام والعلماء والفقهاء في الدرك الأسفل من المجتمع والمسؤولية . لماذا كان هدفكم تحطيم وتدمير مجتمعاتنا الإسلامية وترفعون من مقام المجتمعات الغربية التي لا مبادئ لها ولا اخلاق .هل من ا لاخلا ق والرقي والحضارة تدمير فلسطين والانسان العربي .ومحو شعب كامل من أجل كمشة من الصهاينة الظالمين ؟. واين ضميركم واين شعاركم:العدل والمساواة والديموقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل …؟ أليس الفلسطنيون من هذا النوع من البشر الذي يستحق العيش الكريم ?
العد العكسي للقضاء على الاسرة
هناك شرع الله فقط لا يوجد شرع آخر
ذا اردتم المساواة بين الرجل والمرأة فيجب فرض النفقة على الزوجين بالتساوي
طبقو شرع الله وليس شرع الغرب
ا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لهذا نحن عازفون عن الزواج
الزواج هدفه هو العفة والطهارة وتجنب الفساد والفتن
مجتمع ذكوري… واعراف ذكوريه…حتى القانون لصالح الذكر على حساب الانثى…يبيح لنفسه مايحرمه على غيره..
الكثير من النساء مع الرجل ضد المراة
راهم اسلام ولا قرآن كريم ما تكلمش على مساوات بين مرآة ورجل
نكتفي بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
المراة بغات المساوات في جميع الحقوق و بغات النفقة
طالما تنادون بالمساواة في الحقوق و الواجبات ادن النفقة تتقسم على جوج .
تعديل مدونة الأسرة يجب ان يخدم الاسرة المغربية وان ياتي بما يسعدها.اننا نرى اليوم عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسبة الطلاق وهذا يضر بالمجتمع ككل ان هناك دولا صارت تفوقنا بعدد الساكنة بعدما كنا نحن في الريادة لكن النمو الديمغرافي في المغرب اليوم اصبح ضعيفا والمؤسف اننا لانرى تشجيعا على الزواج بل العنوسة هي التي تتفاقم بشكل مخيف