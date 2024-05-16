رياض مزور: “المغرب اختار بتوجيهات الملك الانتقال إلى السرعة القصوى في الطاقات المتجددة”

2024-05-16 / 23:07
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هبة بريس ـ الرباط 

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الخميس بكيغالي، أن المغرب اختار، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الانتقال إلى السرعة القصوى في مجال الطاقات المتجددة من أجل ضمان التحول نحو اقتصاد أخضر وشامل.

وقال مزور، خلال جلسة خصصت “للاستثمار بالمغرب: إزالة الكربون من أجل الازدهار” نظمت في إطار قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا التي تنعقد يومي 16 و17 ماي بكيغالي، إن “المغرب اختار، بقيادة جلالة الملك، الانتقال إلى السرعة القصوى في مجال الطاقات المتجددة”، موضحا أن المملكة تطمح إلى “رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المئة وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المئة بحلول 2030”.

وأضاف الوزير “ندرك أنه يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا بشكل خاص في هذا المجال، خاصة عندما نعلم أن المغرب كان يستورد 99 في المئة من حاجياته الطاقية”.

وقال في هذا الصدد” بفضل الجهود المبذولة أصبح المغرب حاليا من البلدان القليلة في المنطقة التي يمكنها ضمان أمنها الطاقي”.

وأضاف “من كيغالي يمكننا القول إن طموح المغرب يلتقي مع طموح القارة من أجل الانتقال نحو اقتصاد أخضر، مضيفا أن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي يتعين عليها القيام بذلك من أجل خلق المزيد من فرص الشغل”.

2024-05-16 / 23:07
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‫3 تعليقات

  3. مجرد كلام هذه المشاريع يجب ان تنعكس بالايجاب على معيش المواطن الشيء الذي لم ولن يحصل ابدا على هذه الارض

    رد

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