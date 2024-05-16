بعثة نهضة بركان تصل القاهرة و 6400 تذكرة للجماهير المغربية

هبة بريس ـ رياضة

وصلت بعثة ممثل كرة القدم المغربية نهضة بركان بسلام لمطار القاهرة الدولي مساء اليوم.

و سيخوض لاعبو نهضة بركان تداريبهم العادية بداية من يوم غد استعداد لإياب نهائي كأس الكونفدرالية التي ستجرى يوم الأحد بداية من السادسة مساءا بتوقيت المغرب.

موازاة مع ذلك، تم طرح 44.534 تذكرة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، حيث نفذت جميعها وفق ما أكدته قنوات إعلامية مصرية، علما أنه و بقرار من الكاف تم تخصيص 6.400 تذكرة لجمهور نهضة بركان حسب البروتوكول المعمول به نسبة لطاقةالملعب الاستيعابية المسموح بها.