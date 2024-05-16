بعثة نهضة بركان تصل القاهرة و 6400 تذكرة للجماهير المغربية

2024-05-16 / 22:39
0

هبة بريس ـ رياضة 

وصلت بعثة ممثل كرة القدم المغربية نهضة بركان بسلام لمطار القاهرة الدولي مساء اليوم.

و  سيخوض لاعبو نهضة بركان تداريبهم العادية بداية من يوم غد استعداد لإياب نهائي كأس الكونفدرالية التي ستجرى يوم الأحد بداية من السادسة مساءا بتوقيت المغرب.

موازاة مع ذلك،  تم طرح 44.534 تذكرة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، حيث نفذت جميعها وفق ما أكدته قنوات إعلامية مصرية، علما أنه و بقرار من الكاف تم تخصيص 6.400 تذكرة لجمهور نهضة بركان حسب البروتوكول المعمول به نسبة لطاقةالملعب الاستيعابية المسموح بها.

2024-05-16 / 22:39
0

مقالات ذات صلة

ماحقيقة انسحاب الجزائر من “الكاف” وطلب الانضمام لاتحاد الكرة…

2024-05-16 / 23:11

أندية الدوري الإنجليزي تتجه للتصويت على إلغاء تقنية الفار…

2024-05-16 / 21:22

طاقم تحكيم مغربي لقيادة قمة موريتانيا و السنغال في…

2024-05-16 / 19:45

العصب الجهوية تقدم مقترحات للجامعة للرفع من مستوى الممارسة…

2024-05-16 / 18:51

“سيلتك” يتوج بلقب الدوري الإسكتلندي لكرة القدم للمرة الـ54

2024-05-16 / 10:55

مولودية وجدة تتغلب على أولمبيك خريبكة و تصعد لنصف…

2024-05-15 / 22:21

بهدف قاتل.. الجيش الملكي يعبر أولمبيك الدشيرة في ربع…

2024-05-15 / 19:04

لاعب مغربي جديد في صفوف الفريق الأول لبايرن ميونيخ

2024-05-15 / 17:34

متابعة المشجع الذي اقتحم أرضية ملعب بركان في حالة…

2024-05-14 / 13:09

“سُرقت”.. ورثة مارادونا يريدون وقف مزاد على كرته الذهبية

2024-05-14 / 12:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى