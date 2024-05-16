توقعات تزايد نسبة حرائق الغابات تدفع المغرب لتعبئة 153 مليون درهم للطوارئ

هبة بريس ـ الرباط

تشير التوقعات لاحتمال تزايد نسبة حرائق الغابات هذا العام في بلادنا بسبب موجة الجفاف و التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة حتى قبل دخول موسم الصيف.

و في هذا الصدد، خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات للوقاية من الحرائق غلافا ماليا يقدر بـ 153 مليون درهم.

و أوضحت الوكالة بأنها اتخذت جميع التدابير الاستباقية من قبل الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

هذا المبلغ المالي سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي.