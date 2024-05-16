دعم السكن و إقبال المغاربة على اقتناء العقارات يضاعف أرباح المنعشين و شركات الإسمنت
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يتواصل برنامج دعم السكن الذي أقرته الحكومة بتعليمات مباشرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسط إقبال كبير للمغاربة على تقديم ملفات الدعم لاقتناء مساكن جديدة.
و حسب معطيات رسمية، فقد قدم ما يزيد عن 65 ألف مغربي طلبات للاستفادة من دعم السكن خلال فترة وجيزة أغلبها يستوفي الشروط المطلوبة.
و استنادا لذات المعطيات، فقد تم تسجيل وجود إقبال كبير على هذا الدعم، حيث أن 20 في المائة من طلبات الدعم تمثل مغاربة العالم الذين يرغبون في اقتناء سكن، 38 في المائة منها عبرت عنها نساء، و70 في المائة من هذه الطلبات تخص السكن الذي تبلغ كلفته 300 ألف درهم، بمعنى الحصة الكبيرة من هذه الطلبات تهم السكن الاقتصادي.
هذا الطلب المتزايد ضاعف أرباح المهنيين من شركات عقارية و مقاولين و منعشين، فضلا على ازتفاع مبيعات و أرباح الشركات الخاصة بالإسمنت و مواد البناء.
و في هذا الصدد، أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 4,10 ملايين طن عند متم شهر أبريل 2024، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الجمعية ذاتها، أن هذه المبيعات بلغت شهر أبريل867.743 طنا، مقابل 716.483 طنا خلال الشهر ذاته من سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 21,11 في المائة.
وبحسب الفئات، أبرز المصدر أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 2,37 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 897.792 طنا، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 396.129 طنا، والبناء (130.372 طنا)، والبنية التحتية (282.304 أطنان)، والملاط (21.266 طنا).
14 تعليقات
على الدولة أن تبسط مساطر اقتناء السكن…
المستفيد الاكبر من هذه العملية هم المندشون العقاريون لان ثمن العقار ارتفع . فكل من عقار 2023 زاد في ثمنه الفرق الدي ستمنحه الدولة .
كل التوفيق والنجاح والسداد لوزارة السكنى في تدبير ملف السكن….
بعدنا تراجع قطاع البناء في المغرب . اليوم بدأ ينتعش شيئا ما ..
السلام عليكم.الشكر الكبير للدولة المغربية بقيادة جلالة الملك نصره الله و حفظه.هده الإعانات التي ساهمت بها الدولة خلقت رواجا لجميع الحرفيين بدون إستتناء.الحمد لله على نعمة الإسقرار.
غرقوا عباد الله بالكريدي و خليهم يخدموا على ود الكريدي
دعم في المستوى ، غا المواطن الله يهديه باغي كلشي فابور
لا جديد تحت الشمس .. داكشي لي كان هو لي باقي ههههه
نهار تلقى شي حاجة ساهلة فهذ البلاد عرف بلي شي قالب جديد كيتسناك
غادي تعاونك باش ترجععهم ليها ف الضريبة على القيمة المضافة 🤦
حيلة لرفع ثمن العقار لاحول ولاقوة الا بالله
هاد الدعم كيخص السكن الاقتصادي و لا كيدعموك حتا ادا لقيتي شي دار قديمة تقريبا بالتمن دالسكن الاقتصادي؟؟
ثمن الشقة بالنسبة للمواطن البسيط يجب أن لا يتعدى مئتان ألف درهم كحد أقصى بدون فائدة
المغرب دولة اقبرت المواطنين بواسطة الكريدي من أجل صندوق (لا يكتسب الجودة بفعل انعدام الرقابة ) يستفيد منه المنعش العقاري و المؤسسات البنكية و شركة الأسمنت و الحديد
اما بالنسبة للدعم المقدم من طرف الدولة هو بمثابة رسالة المنعش لكي يقتطعها لفائدته عن طريق النوار
و لهذا سيبقى المواطن هو الضحية في هذه العملية