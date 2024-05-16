دعم السكن و إقبال المغاربة على اقتناء العقارات يضاعف أرباح المنعشين و شركات الإسمنت

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل برنامج دعم السكن الذي أقرته الحكومة بتعليمات مباشرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسط إقبال كبير للمغاربة على تقديم ملفات الدعم لاقتناء مساكن جديدة.

و حسب معطيات رسمية، فقد قدم ما يزيد عن 65 ألف مغربي طلبات للاستفادة من دعم السكن خلال فترة وجيزة أغلبها يستوفي الشروط المطلوبة.

و استنادا لذات المعطيات، فقد تم تسجيل وجود إقبال كبير على هذا الدعم، حيث أن 20 في المائة من طلبات الدعم تمثل مغاربة العالم الذين يرغبون في اقتناء سكن، 38 في المائة منها عبرت عنها نساء، و70 في المائة من هذه الطلبات تخص السكن الذي تبلغ كلفته 300 ألف درهم، بمعنى الحصة الكبيرة من هذه الطلبات تهم السكن الاقتصادي.

هذا الطلب المتزايد ضاعف أرباح المهنيين من شركات عقارية و مقاولين و منعشين، فضلا على ازتفاع مبيعات و أرباح الشركات الخاصة بالإسمنت و مواد البناء.

و في هذا الصدد، أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 4,10 ملايين طن عند متم شهر أبريل 2024، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية ذاتها، أن هذه المبيعات بلغت شهر أبريل867.743 طنا، مقابل 716.483 طنا خلال الشهر ذاته من سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 21,11 في المائة.

وبحسب الفئات، أبرز المصدر أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 2,37 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 897.792 طنا، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 396.129 طنا، والبناء (130.372 طنا)، والبنية التحتية (282.304 أطنان)، والملاط (21.266 طنا).