مجلس البيضاء يصادق على زيادة سعر الرحلة في الترامواي من 8 إلى 9 دراهم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، على السعر الجديد للرحلات الخاصة بعربات الترامواي في العاصمة الاقتصادية.
و في هذا الصدد، أقر مجلس المدينة زيادة جديدة بقيمة درهم واحد بعد مراجعة نظام التعرفة الخاص بالنقل عبر خطوط الترامواي، وكذا تعديل النظام الحالي لتجنب بعض التصرفات غير اللائقة التي تصدر عن عدد من ركاب الترامواي.
وبموجب هذا القرار ارتفع سعر تذكرة الترامواي بالنسبة إلى الرحلة الواحدة من 8 دراهم إلى 9 دراهم، فيما انتقل سعر التذكرة بالنسبة إلى رحلتين من 14 درهما إلى 16 درهما.
12 تعليقات
الزيادات في كل شيء
أين الدعم ديال النقل؟
هذي البداية…مازال مازال
لاحولة ولا قوة الا بالله العظيم واش مكيعياوش
زيادات متتالية وفي كل شئ والمواطن ساكت
المهم الخدمات ديال الترامواي تكون زوينة ..
خدمة الترامواي مريحة عن الناقلة..
شكرا للمجلس لأنه يساعد المواطن على تخطي ازمة الغلاء برفع تعريفة الرحلة فعلا منتخبين يعملون من اجل راحة المواطن
مقدهم فيل زادوهم فيلة
الزيادة في أسعار كل وسائل النقل….
توسيع خدمة الترامواي في جل مدن البيضاء..
اصحاب التقاعد نسيتوهم بان ليكم عالترامواي،
اصحاب التقاعد نسيتوهم بان ليكم عالترامواي.