مجلس البيضاء يصادق على زيادة سعر الرحلة في الترامواي من 8 إلى 9 دراهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، على السعر الجديد للرحلات الخاصة بعربات الترامواي في العاصمة الاقتصادية.

و في هذا الصدد، أقر مجلس المدينة زيادة جديدة بقيمة درهم واحد بعد مراجعة نظام التعرفة الخاص بالنقل عبر خطوط الترامواي، وكذا تعديل النظام الحالي لتجنب بعض التصرفات غير اللائقة التي تصدر عن عدد من ركاب الترامواي.

وبموجب هذا القرار ارتفع سعر تذكرة الترامواي بالنسبة إلى الرحلة الواحدة من 8 دراهم إلى 9 دراهم، فيما انتقل سعر التذكرة بالنسبة إلى رحلتين من 14 درهما إلى 16 درهما.