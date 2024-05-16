مجلس البيضاء يصادق على زيادة سعر الرحلة في الترامواي من 8 إلى 9 دراهم

2024-05-16 / 19:03
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، على السعر الجديد للرحلات الخاصة بعربات الترامواي في العاصمة الاقتصادية.

و في هذا الصدد، أقر مجلس المدينة زيادة جديدة بقيمة درهم واحد بعد مراجعة نظام التعرفة الخاص بالنقل عبر خطوط الترامواي، وكذا تعديل النظام الحالي لتجنب بعض التصرفات غير اللائقة التي تصدر عن عدد من ركاب الترامواي.

وبموجب هذا القرار ارتفع سعر تذكرة الترامواي بالنسبة إلى الرحلة الواحدة من 8 دراهم إلى 9 دراهم، فيما انتقل سعر التذكرة بالنسبة إلى رحلتين من 14 درهما إلى 16 درهما.

2024-05-16 / 19:03
0

مقالات ذات صلة

سلطات البيضاء تشرع في الإعداد لتحويل درب عمر و…

2024-05-16 / 20:06

عمدة البيضاء تبشر الساكنة بانطلاق أشغال مشروع RER للقطار…

2024-05-11 / 14:26

عمدة البيضاء: “حوالي مليون شخص استعملوا خطوط الباصواي في…

2024-05-03 / 22:32

بقيمة مليارين ونصف.. سلطات البيضاء ستقتني حافلات للنقل السياحي

2024-05-03 / 13:26

إطلاق مشاريع ضخمة لتهيئة مداخل البيضاء و “الميترو” حلم…

2024-04-19 / 15:26

انطلاق التجارب الأخيرة للخط الثالث و الرابع لترامواي البيضاء…

2024-04-12 / 23:05

العيد و العطلة يريحان شوارع الدار البيضاء من زحمة…

2024-04-12 / 21:48

مستجدات “دونور”.. بناء مرآب تحت المركب من طابقين و…

2024-04-05 / 12:00

على طول 4,5 كلم.. فتح طريق ساحلي جديد من…

2024-04-02 / 15:52

على مساحة 33 هكتار.. تشييد أكبر منتزه بقلب البيضاء…

2024-04-02 / 11:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى