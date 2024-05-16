القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية

هبة بريس ـ وكالات

دعت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي اختتمت في البحرين الخميس إلى نشر قوات دولية “في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

يأتي هذا فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قوات إضافية ستنضم إلى عملية برية في منطقة بمدينة رفح جنوب غزة، وإن الحملة تقضي على حماس.

في المقابل، شدد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية على أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن أصبحت “في طريق مسدود”.