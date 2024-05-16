القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية
هبة بريس ـ وكالات
دعت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي اختتمت في البحرين الخميس إلى نشر قوات دولية “في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
يأتي هذا فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قوات إضافية ستنضم إلى عملية برية في منطقة بمدينة رفح جنوب غزة، وإن الحملة تقضي على حماس.
في المقابل، شدد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية على أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن أصبحت “في طريق مسدود”.
15 تعليقات
الله المستعان
اللهم استرهم فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض
اللهم احرسهم بعينك التى لا تنام
اللهم إنا نستودعك أهلنا في غزة و بلاد الشام
التاريخ لن ينسى دور الرؤساء والحكام العرب
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
ربنا ينصرهم يارب العالمين
نصرا من الله وفتحوا قريب إنشاء الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة إلا بالله
اللهم أنصر اخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان يا حنان ويا منان اللهم آمين يارب العالمين
اللهم انصر اخواننا في فلسطين
الحرب لن تنتهي ابدا ..
هل هي بداية النهاية لفلسطين الشقيقة ؟! ام أن هناك مؤامرة عليها ..
اللهم انصر الإسلام والمسلمين يارب العالمين..
غزة الجرح الذي يدمي القلوب ..
السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني هو الحماية الدولية وقطع الطريق على إيران و عميلتها حماس
قمة لن تصل لأي حل يرضي المسلمين وخاصة الفلسطينين بدل لن يفرضوا أنفسهم على صهيونية أمريكا وإسرائيل يطلبون نشر قوة دولية.!!!؟ زيد الشر إلى جانب الشر..واين قوتكم يا العرب.؟