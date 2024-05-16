تركيا.. حكم بالسجن 42 عاما للزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش

قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرتاش، 42 عاما على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديدا بحصار تنظيم الدولة الإسلامية لمدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، حسبما أفاد الإعلام التركي الخميس.

وأدين دميرتاش المسجون منذ 2016 وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وتهمة “الدعاية الإرهابية”.

ويتهم بارتكاب عشرات الجرائم والجنح بما فيها إهانة الرئيس والارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”. وفي نهاية مايو أعلن أنه سينسحب من الحياة “السياسية الناشطة”.

وينفي الرجل البالغ 50 عاما كل التهم وتؤيده في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دعت مرارا لإطلاق سراحه.

ويتهم إردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية. وينفي حزب الشعوب الديموقراطي هذه التهم ويتهم بدوره الحكومة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لإردوغان.

ومنذ تسعينات القرن الماضي، تم حظر نحو عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو اضطرّت إلى حل نفسها قبل حظرها.