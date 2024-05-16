عاجل بسطات…شاحنة كبيرة الحجم تحترق بالطريق السيار

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر “هبة بريس” أن عناصر الوقاية المدنية بسطات، ومعها عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، يسابقون الزمن في هذه الأثناء لاخماد نيران اندلعت بشاحنة من الحجم الكبير بالطريق السيار.

مصادرنا، قالت إن شاحنة من الحجم الكبير كانت قادمة من مدينة آكادير في اتجاه مدينة الدار البيضاء محملة بأطنان من ” الكارطون”، تفاجأ سائقها باندلاع النيران فيها في ظروف غامضة شكلت موضوع تحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي.

وأضافت مصادرنا أن الحريق الذي لازالت تجهل أسبابه، خلف خسائر مادية فادحة دون تسجيل خسائر في الأرواح.

هذا في الوقت الذي انتقلت فيه عناصر الدرك الملكي المرابطة بالطريق السيار ومعها عناصر الوقاية المدينة، للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على تنظيم حركة السير.

ويلف العديد من المتتبعين النظر إلى خطورة الوضع بالطرق السيارة التي لا تتوفر على وسائل النجدة واخماد الحرائق في مثل هاته الحالات وهو ما يتطلب من الجهات الوصية على القطاع تعزيز هذه الشبكة الطرقية بكافة الوسائل التي من شأنها ان تقدم لمستعمليها أجود الخدمات حفاظا على حياتهم وسلامة ممتلكاتهم.