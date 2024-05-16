تفاصيل إلقاء القبض على بارون مخدرات في مركز ” أحد غدير كروش” بشفشاون

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

حلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي يوم الأحد الماضي بمركز “أحد غدير كروش” لإستكمال البحث القضائي الذي تجريه على خلفية إلقاء القبض على أحد أكبر باروانات المخدرات بالمنطقة.

وترجع تفاصيل هذه العملية إلى مساء يوم الأحد الماضي عندما هدد بارون المخدرات المسمى (ع) عناصر الدورية بواسطة بندقية صيد في وضعية غير قانونية كان يتحوز عليها وهو في حالة سكر طافح ومتقدم، دفعت العناصر الدركية إلى إلقاء القبض عليه في عين المكان وبجوار المركز الترابي.

وتبين عند إجراءات تنقيط المشتبه به أنه يتوفر على 95 مذكرة بحث على المستوى الوطني جلها صادرة عن مراكز الدرك الملكي بخصوص مزاولته لأنشطته الإجرامية على مستوى الطريق الرابط بين تطوان وسيدي قاسم مرورا بتراب إقليم وزان.

وتم حجز كمية كبيرة من صفائح الشيرا والتي حددت في 400 كيلوغرام إضافة إلى لوحات معدنية مزور كان يستخدمها الجاني للتنقل بين المناطق والمدن قصد تمويه عناصر الدرك الملكي وممارسة أنشطته المحظورة بأريحية حسب إعتقاده.

وتم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة إلى حين إنتهاء البحث، حيث ينتظر أن يعرض على العدالة صباح الخميس بمحكمة الإستئناف بتطوان.