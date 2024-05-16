وفاة الفنان أحمد بيرو، أحد رواد الطرب الغرناطي

توفي ليلة الأربعاء الخميس بالرباط، الفنان الحاج أحمد بيرو، أحد رواد الطرب الغرناطي بالمغرب، عن سن يناهز 92 سنة، حسب ما علم لدى أسرته.

ويعتبر الراحل، وهو من مواليد الرباط، أحد أعلام الطرب الغرناطي، حيث تخصص في هذا النمط في وقت مبكر وتتلمذ على يد كبار موسيقييه من الأساتذة والشيوخ بمن فيهم أحمد بناني، والحسين بن المكي الحجام، والفقيه محمد السبيع.

وتخرج على يدي الراحل أحمد بيرو، الذي حاز وسام العرش من درجة فارس سنة 1989، العديد من الفنانين من بينهم الفنانة بهاء الروندة، وابنه الفنان طه بيرو وغيرهما.

وأصدر الراحل سنة 2013 كتابا توثيقيا بعنوان “الإحاطة في أنغام غرناطة .. أشعار النوبة الغرناطية بالرواية الرباطية” عن منشورات جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، يعرض فيه أساسا لخصوصيات وأساليب وإيقاعات الموسيقى الغرناطية.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى، اليوم الخميس بعد صلاة العصر، بمقبرة الشهداء بالرباط.