المغرب يستعد لعصر المركبات الكهربائية والجزائر تراقب ” فوزي لقجع”

هبة بريس / عياش عبد الله

تزود المملكة المغربية اوروبا بعدد من السيارات أكبر مما تصدره الصين أو الهند أو اليابان وعلى نفس النهج تسعى المملكة للحفاظ على دور البلاد كقوة ساحقة لصناعة السيارات من خلال التنافس على مشاريع السيارات الكهربائية.

هذا رقي اقتصادي لا يمكن ان يحصل في اي بلد إلا اذا كانت العزيمة راقية ايضا ..كيف لا والمغرب يدرس جيدا كل التحولات الممكنة المستقبلية وعلى هذا الأساس ركب ” بابور ” التحول العالمي في انتاج “السيارات الكهربائية ”

انه الرقي الإقتصادي الذي تفقتده الجارة بالمرة .. فالمغرب اليوم يضم أكثر من 250 شركة تصنع السيارات أو مكوناتها بينما الجارة تصوب كل مكوناتها السياسية والإقتصادية والرياضية ….نحو ” لقجع”

“الدرس” موضوع رهن إشارة الجميع والفصل الذي يتعلم من الجميع ليس مغلقا والحكمة ان يشتغل الكل بايجابية …ولو كان حكام الجزائر يعرفون القصد لكان تصريح وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، لوكالة أسوشيتد برس مزعجا لهم وهو الفائل فيه : “لم نكن نصدر سيارة واحدة قبل 15 عاما. وهو الآن قطاع التصدير الأول في البلاد”.

15 سنة كانت كافية لنرقى اقتصاديا بينما الجارة تعمل جاهدة لعرقلة هذا الرقي …في عقلها وتفكيرها شيئان مهمان. “لقجع والبوليياريو ”

وبينما تعمل الجزائر الشقيقة على ضخ كل اموالها في جيب ” العصابة ” تعرض الحكومة المغربية بالمقابل دعما يصل إلى 35 بالمئة للمصنعين لإنشاء مصانع في المناطق الريفية النائية خارج طنجة، حيث تنتج “رينو” الآن “كليوس” وكذلك “داسيا سانديرو”، سيارة الركاب الأكثر شعبية في أوروبا، وتخطط قريبا لبدء تصنيع سيارات “داسيا جوغر” الهجينة

فقط …بهذه المفارقة تعرفون كيف نفكر وكيف يفكرون ….