المغرب يستعد لعصر المركبات الكهربائية والجزائر تراقب ” فوزي لقجع”
هبة بريس / عياش عبد الله
تزود المملكة المغربية اوروبا بعدد من السيارات أكبر مما تصدره الصين أو الهند أو اليابان وعلى نفس النهج تسعى المملكة للحفاظ على دور البلاد كقوة ساحقة لصناعة السيارات من خلال التنافس على مشاريع السيارات الكهربائية.
هذا رقي اقتصادي لا يمكن ان يحصل في اي بلد إلا اذا كانت العزيمة راقية ايضا ..كيف لا والمغرب يدرس جيدا كل التحولات الممكنة المستقبلية وعلى هذا الأساس ركب ” بابور ” التحول العالمي في انتاج “السيارات الكهربائية ”
انه الرقي الإقتصادي الذي تفقتده الجارة بالمرة .. فالمغرب اليوم يضم أكثر من 250 شركة تصنع السيارات أو مكوناتها بينما الجارة تصوب كل مكوناتها السياسية والإقتصادية والرياضية ….نحو ” لقجع”
“الدرس” موضوع رهن إشارة الجميع والفصل الذي يتعلم من الجميع ليس مغلقا والحكمة ان يشتغل الكل بايجابية …ولو كان حكام الجزائر يعرفون القصد لكان تصريح وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، لوكالة أسوشيتد برس مزعجا لهم وهو الفائل فيه : “لم نكن نصدر سيارة واحدة قبل 15 عاما. وهو الآن قطاع التصدير الأول في البلاد”.
15 سنة كانت كافية لنرقى اقتصاديا بينما الجارة تعمل جاهدة لعرقلة هذا الرقي …في عقلها وتفكيرها شيئان مهمان. “لقجع والبوليياريو ”
وبينما تعمل الجزائر الشقيقة على ضخ كل اموالها في جيب ” العصابة ” تعرض الحكومة المغربية بالمقابل دعما يصل إلى 35 بالمئة للمصنعين لإنشاء مصانع في المناطق الريفية النائية خارج طنجة، حيث تنتج “رينو” الآن “كليوس” وكذلك “داسيا سانديرو”، سيارة الركاب الأكثر شعبية في أوروبا، وتخطط قريبا لبدء تصنيع سيارات “داسيا جوغر” الهجينة
فقط …بهذه المفارقة تعرفون كيف نفكر وكيف يفكرون ….
10 تعليقات
السيد الأسد المغوار،فوزي لقجع يقوم بواجبه الوطني،واعداء المغرب تائهون يتساءلون في جنون،لقدجع من يكون،اجيبهم :مواطن بركاني مغربي يستحق الثقة الملكية والشعبية والافريقية والدولية.
رقي المغرب فقط للأغنياء
امًا الفقراء فهم يفكرون في قوارب الموت الكهربائية
فرنسا امكم تستعمركم الآن
ماهو انتاجكم فقط البطيخ
هذا ما أقوله دائما أن تطوير وتنمية بلدنا وإنشاء وبناء البنيات التحتية وتطوير صناعته العسكرية والمدينة وتطوير اقتصادنا وجعله اكثر تنافسية يؤلم الجزائر الما شديدا .
ليس هناك صناعة السيارات هناك تجميع وتركيب للسيارات .لان داسيا علامة فرنسية مستقرة في المغرب لان اليد العاملة رخيصة
االسؤوال هو :من يسمح للعصابة القبول و العيش في التخلف والتوجه فقط ليعرقل تطور المغرب بإلهائه في مشاكل صحرائه؟؟؟
محمد السادس ملك يملك رؤية طموحة طويلة الامد. المغرب محظوظ لأنه رزق بملك يناسب الضرفية الحرجة في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية. آلله اضافيه وانصرو واحفظو. والله أحبه من اعماق قلبي.
االسؤوال هو :من يسمح للعصابة القبول و العيش في التخلف والتخطيط فقط للتشويش و ليعرقلة تطور المغرب بإلهائه في مشاكل صحرائه؟؟؟
بالنسبة لموضوع
( الكرة،ولقجع،والخريطة ) وثنائية
( المغرب/الجزائر ) أصبحت مواضيع تستهوي مسؤولي الدولتين معا لسبب واضح وهو :
إنهم وجدوا ما يشغلون به الشعبين عن ما هو أهم وأخطر.
أي شغلهم عن ( الحراك وحكم العصابات والغلاء ،والبطالة المتفاقمة ،والربع،وتهريب الأموال والفساد المستشري
وتغول نخبة فرنسا وووو)
قوارب الموت في الجزائر عشرات المرات اكثر من المغرب
لقجع لقجع لقجع….