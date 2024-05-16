“سيلتك” يتوج بلقب الدوري الإسكتلندي لكرة القدم للمرة الـ54

توج فريق سيلتك بلقب الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، للمرة الـ54، والمرة الـ12 في آخر 13 موسماً، بعد فوزه الساحق 5-0 على كيلمارنوك مساء الأربعاء.

لم يتمكن أي فريق آخر غير سيلتك ورينجرز من الفوز بلقب الدوري الإسكتلندي منذ فوز أبردين بالدوري الممتاز بنظامه القديم في عام 1985.

وتقدم سيلتك عبر آدم إيداه بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة، قبل أن يضاعف دايزين مايدا النتيجة بعدها بسبع دقائق، وأضاف جيمس فورست الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل مات أوريلي ثنائية في الشوط الثاني، ليضمن سيلتك لقب الدوري قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم، بعد أن رفع رصيده إلى 90 نقطة بفارق ست نقاط عن منافسه رينجرز صاحب المركز الثاني الذي تغلب على دندي 5-2 أمس الثلاثاء.

ويتطلع فريق سيلتك أيضا إلى الفوز بكأس إسكتلندا عندما يواجه رينجرز في النهائي يوم 25 مايو الجاري.