القمة العربية بالمنامة .. عزيز أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية

هبة بريس / الرباط

تباحث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالمنامة، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وشكل اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، فرصة استعرض فيها الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سجلا أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك انسجاما مع ما يجمع البلدين من روابط وعلاقات تعاون وتضامن موصول.

وخلال هذا اللقاء أكد السيد اخنوش على الحرص الذي توليه المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير وتفعيل علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، مذكرا بالدعم الموصول للمملكة لقضايا لبنان الأساسية.

حضر هذا اللقاء عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية عبد الله بوحبيب، والزراعة عباس الحاج حسن، والإعلام زياد مكاري، والتربية عباس الحلبي.