القمة العربية بالمنامة .. عزيز أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية
هبة بريس / الرباط
تباحث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالمنامة، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وشكل اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، فرصة استعرض فيها الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما سجلا أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك انسجاما مع ما يجمع البلدين من روابط وعلاقات تعاون وتضامن موصول.
وخلال هذا اللقاء أكد السيد اخنوش على الحرص الذي توليه المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير وتفعيل علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، مذكرا بالدعم الموصول للمملكة لقضايا لبنان الأساسية.
حضر هذا اللقاء عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية عبد الله بوحبيب، والزراعة عباس الحاج حسن، والإعلام زياد مكاري، والتربية عباس الحلبي.
6 تعليقات
لقد اصبح المغرب القوة الضاربة في الإقتصاد والدبلوماسية التي يتمتع بها بفضل السيادة الرشيدة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما سباقا لخدمة الوطن.
بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برسم طريق صحيح بربط علاقات مع الحكومة اللبنانية وتقويتها في جميع المجلات.
نتمنى حضور السيد اخنوش ان يكون حضوره في المستوى المطلوب وحل المشاكل السياسية.
المملكة المغربية نجحت في تطوير العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وتجذب الانتباه لعدد كبير من الدول من أجل النمو الاقتصادي العالمي والداخلي.
الحمدلله المغرب تغير بكثير من السابق ، مغرب اليوم ليس مغرب الأمس وهذا راجع إلى قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الساهر على خدمة الوطن وحمايته حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه.
نتمنى للسيد اخنوش التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات التي يواصلها من أجل مصلحة الوطن إنه بسير في المنهج الصحيح، ويعطي انطباع جيد على الحكومة المغربية ما حققه من نجاحات كبيرة على المستوى العلاقات الدبلوماسية.