هل ستناقش الحصيلة المرحلية لكل القطاعات الحكومية في اجتماعات اللجان الدائمة؟

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماعات اللجان الدائمة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة الحصيلة المرحلية لكل قطاع وزاري، داخل اللجنة المختصة، بحضور الوزير المعني.

ووجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا لكل رئيس من رؤساء اللجان الدائمة، بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، في كل قطاع من القطاعات حسب ما تختص به كل لجنة، بحضور الوزير الوصي عن كل قطاع، وذلك استنادا للمواد 81 و98 و100 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويتعلق الأمر بمناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، والأوقاف والشؤون الإسلامية، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ومناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الداخلية والتعمير والسكنى، في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وكذا مناقشة الحصيلة المرحلية لقطاعات العدل والأمانة العامة للحكومة والعلاقات مع البرلمان، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات المالية والاقتصاد، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمرأة والاسرة والتضامن، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية.

إضافة إلى مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري، والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات التجهيز والنقل والماء والبيئة والطاقة والمعادن في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات التعليم والتكوين المهني والثقافة والاتصال والاعلام، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال.