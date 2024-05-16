إفران..انتحار فتاة قاصر في ظروف غامضة

ع محياوي _ هبة بريس

أقدمت فتاة قاصر لا يتجاوز سنها 13 سنة، على وضع حد لحياتها يوم أمس الأربعاء 15 ماي الجاري بحي البام بإفران.

وأفادت مصادر ” هبة بريس ” ، أن الهالكة، قامت بشنق نفسها داخل غرفة بمنزل أسرتها بمدينة إفران في ظروف غامضة.

وأكدت المصادر ذاتها، على أن السلطات الأمنية والمحلية، حلت على الفور إلى عين المكان، بمجرد إخبارهم بذلك، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقيام بالمتعين، ونقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب الوفاة .

فيما الشرطة القضائية قامت بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي لا زالت أسبابه غير معروفة.