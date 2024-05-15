تسليم معدات للدعم اللوجستيكي لولاية الأمن والدرك الملكي بالقنيطرة

هبة بريس ـ الرباط

تم، اليوم الأربعاء بعمالة إقليم القنيطرة، تسليم معدات للدعم اللوجستيكي لولاية الأمن والقيادة الجهوية للدرك الملكي.

وتم تسليم هذه المعدات، خلال حفل ترأسه عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي ، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية ومنتخبين محليين.

وبهذه المناسبة، تم تسليم سيارتي خدمة و05 دراجات نارية و 64 جهاز حاسوب لولاية الأمن بالقنيطرة.

ويندرج تسليم هذه المعدات في إطار اتفاقية شراكة تهدف إلى تقديم الدعم اللوجستيكي للدوائر الأمنية للقرب بكلفة إجمالية قدرها 2.063.316.00 درهم.

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المجلس الإقليمي للقنيطرة، بتزويد ولاية الأمن بـ 05 سيارات خدمة (03 تم تسليمها سابقا، و02 تم تسليمهما خلال هذا الحفل) ، فضلا عن 05 دراجات نارية (تم تسليمها كلها خلال هذا الحفل).

وفي ما يتعلق بأجهزة الحاسوب فتشمل اتفاقية الشراكة ما مجموعه 90 جهاز حاسوب (26 تم تسليمها سابقا و64 تم تسليمها خلال هذا الحفل).

من جهة أخرى، تشمل اتفاقية شراكة تتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي للقيادة الجهوية للدرك الملكي، اقتناء ما مجموعه 03 سيارات خدمة (تم تسليمها سابقا)، و04 دراجات رباعية العجلات (تم تسليم 02 في السابق ، و02 خلال الحفل)، بالاضافة الى دراجتين مائيتين (تم تسليمهما خلال الحفل).

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإقتناء جميع هذه المعدات 2.401.980.00 درهم.

وتندرج هذه العملية في إطار المبادرات الرامية إلى المساهمة في توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في المنطقة.