الداكي يتباحث مع نائب وزير العدل الصيني لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين

هبة بريس ـ الرباط

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المغرب والصين.

وعبر الجانبان، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القانوني والقضائي.

وفي هذا الصدد، أشار الداكي إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح النيابة العامة على محيطها الدولي في مجال العدالة والتعاون القضائي، ويأتي أيضا في إطار مكافحة الجريمة.

كما شكل اللقاء مناسبة للإطلاع على التجربة الصينية في مجال العدالة ووضع رؤية مشتركة للتعامل مع مختلف أشكال الجريمة.

من جانبه، أبرز المسؤول الصيني أن هذه المباحثات تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في عدة مجالات بما فيها العدالة.

وأكد أن هذه الزيارة شكلت فرصة مثالية للطرفين لتقاسم وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى على المستوى القضائي، داعيا في هذا السياق، إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر بهدف الارتقاء به إلى مستوى تطلعات البلدين.