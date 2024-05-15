مروج مخدرات يسقط في قبضة الأمن بطنجة “البالية “
هبة بريس – مكتب طنجة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مساء يوم امس الثلاثاء 14 ماي الجاري ، من توقيف شخص في الثلاثينات من العمر ، من ذوي السوابق القضائية وذلك الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر على مستوى حي طنجة البالية، حيث اسفرت عملية الجس الوقائي والتفتيش الذي اجري بمسكنه عن ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها الاجمالي 105 كيلوغرام علاوة على سيارة نفعية وميزان الكتروني وهواتف محمولة تستعمل في هذا النشاط الاجرامي.
وقد تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
16 تعليقات
تحية لرجال الامن المغربي
تحية وتقدير للقوااات الأمنية
شعارنا الله الوطن الملك
رجال الأمن الله إعونكم و اوفقكم وحميكم من كل شرا يارب العالمين وغلبكم علي المجريمين
رجال الأمن الله إعونكم و اوفقكم وحميكم من كل شرا يارب العالمين وغلبكم علي المجريمين
نفتخر بكم يا أبطال و حماة هذا الوطن الغالي
تحية وإجلال لرجال الأمن الوطني بكل قطاعه أساهرين على أمن البلاد شكرا لكم جميعا
الله يعطيكم الصحة
رجال الحموشي رجال الأمن والأمان في بلادنا اللهم وفقهم وحفضهم يارب إنهم رجال الأمن يغامرون بحياتهم من أجل الوطن والشعب
الله الوطن الملك
تحياتي القوات الخاصة المغربية الله الوطن الملك
بالتوفيق الله تعالى وبركاته حفظك الله
على الدولة أن تبذل مجهود كبير للقضاء على تجار المخدرات..
من المسؤول عن تفشي ظاهرة المخدرات والسموم في الشمال ؟؟!
يجب الحكم عليهم بالاعدام..
على الشرطة إطلاق النار على كل من لم يمتثل لأوامرها..
تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهوداتها الكبيرة..