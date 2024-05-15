مولودية وجدة تتغلب على أولمبيك خريبكة و تصعد لنصف نهائي كأس العرش

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق مولودية وجدة من حصد البطاقة الرابعة لنصف نهائي كأس العرش بعد مباراة مثيرة مساء اليوم أمام أولمبيك خريبكة.

و تمكن مولودية وجدة من تحقيق الفوز بشق الأنفس بهدف لصفر أمام أولمبيك خريبكة في آخر أنفاس الوقت الإضافي من المباراة مباشرة بعد طرد أحد لاعبي الفريق المحلي.

و سيقابل فريق مولودية وجدة في مباراة نصف نهائي الكأس الفضية نادي الرجاء الرياضي، فيما المباراة الثانية سيكون طرفاها المغرب الفاسي و الجيش الملكي.