مولودية وجدة تتغلب على أولمبيك خريبكة و تصعد لنصف نهائي كأس العرش
هبة بريس ـ رياضة
تمكن فريق مولودية وجدة من حصد البطاقة الرابعة لنصف نهائي كأس العرش بعد مباراة مثيرة مساء اليوم أمام أولمبيك خريبكة.
و تمكن مولودية وجدة من تحقيق الفوز بشق الأنفس بهدف لصفر أمام أولمبيك خريبكة في آخر أنفاس الوقت الإضافي من المباراة مباشرة بعد طرد أحد لاعبي الفريق المحلي.
و سيقابل فريق مولودية وجدة في مباراة نصف نهائي الكأس الفضية نادي الرجاء الرياضي، فيما المباراة الثانية سيكون طرفاها المغرب الفاسي و الجيش الملكي.
8 تعليقات
الرجاء العالمي💚
الجيش ضد الرجاء فالفينال غالبا اتحسم بركلات الترجيح
لقب رجاوي ان شاء الله
اعتقد ان الرجاء ستصقط على يد سندباد الشرق
ألف مبروك لمولودية وجدة ..
نتمنى لها العبور الى النهائي..
فوز على جذارة واستحقاق..
مولودية وجدة تلقى عدة هزائم متتالية هذا الموسم..