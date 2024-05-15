تربط بين وزان و تاونات.. اجتماع موسع بطنجة لمناقشة مشروع إنجاز قنطرة على سد الوحدة

هبة بريس – مكتب طنجة

استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يومه الاربعاء 15 ماي 2024، بمقر الجهة بطنجة، نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الحق أبو سالم، وذلك لمناقشة مشروع إنجاز قنطرة على سد الوحدة ستربط إقليمي تاونات و وزان.

وقد عقب هذا الاستقبال اجتماع موسع ترأسه العربي المحرشي، نائب رئيس الجهة، حضره عبد الحق أبو سالم، نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بالجهة، وأديب أقلعي، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والأطر الإدارية والتقنية المعنية بهذا المشروع. كما حضره المدير العام للمصالح ومدير وكالة تنفيذ المشاريع بجهة فاس-مكناس.

وقد تم، خلال الاجتماع، الوقوف على أهمية هذه القنطرة ليس فقط في تقليص المسافة بين الجهتين، وإنما أيضا في الآثار الاقتصادية والدينامية المجالية التي ستحدثها في الجهتين.

كما تم الاطلاع على مضامين الدرسات التقنية الاولية لإنشاء القنطرة. وقد تم الاتفاق على عمل الطرفين على ابرام اتفاقية شراكة تجمع المجلسين ومختلف الأطراف والشركاء المعنيين بهذا المشروع الهام.

كما تم الاتفاق على تعميق الدراسات التقنية للوصول إلى أفضل الحلول لربط الجهتين عبر سد الوحدة. وفي الأخير تم الاتفاق على زيارة ميدانية إلى موقع المشروع، للمصادقة على مقترح مكتب الدراسات، والتأكد من أخذه بعين الاعتبار للملاحظات التي أثيرت خلال اجتماع اليوم.