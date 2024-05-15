أزمة نقل خانقة بتامنصورت ضواحي مراكش تثير غضب الساكنة

هبة بريس ـ الرباط

توصلت هبة بريس بشكايات عدة لساكنة تنتمي لمنطقة تامنصورت ضواحي مراكش يشتكون من خلالها أزمة النقل الخانقة التي تعاني منها المدينة التي طالها النسيان و التجاهل.

و في هذا الصدد، عاينت هبة بريس بعض المقاطع المصورة التي توثق لأزمة النقل العمومي التي تعيشها تامنصورت و التي أغضبت الساكنة لدرجة أن عددا منهم بات يفكر في الرحيل عن المدينة لتفادي المعاناة اليومية صباحا مساءا مع وسائل النقل الغائبة و القليلة.

و تطالب الساكنة من الشركة التي تشرف على تدبير قطاع النقل بالحافلات في مراكش بتوفير حافلات إضافية تفي و تكفي لسد الخصاص المهول المسجل في خطوط تامنصورت.

هذا و كان سكان تامنصورت قد أقدموا غير ما مرة على الاحتجاج في وقفات أمام مكاتب الشركة المدبرة لقطاع النقل بالمنطقة مطالبين بتوفير حافلات أخرى غير أن الآذان ما تزال صماء لحدود الساعة.