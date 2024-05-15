سيدات أعمال مكسيكيات يستكشفن فرص الاستثمار بالصحراء المغربية

هبة بريس ـ الرباط

يقوم وفد يضم سيدات أعمال مكسيكيات، بين 11 و18 مايو الجاري، بزيارة عمل إلى المغرب، للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي يتمتع بها، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتقدم التنموي بالأقاليم الجنوبية وجهات أخرى بالمملكة.

وقد أجرى هذا الوفد، يوم الاثنين، عدة لقاءات ومباحثات مع كل من رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، السيد عبد اللطيف معزوز، بحضور عمدة الدار البيضاء، السيدة نبيلة الرميلي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، السيد حسن بركاني، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة غيثة لحلو.

وحل الوفد، يوم الثلاثاء، بمدينة الداخلة، بهدف استكشاف المؤهلات الاقتصادية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفرص الأعمال التي توفرها جهة الداخلة-وادي الذهب.

وحظي هذا الوفد باستقبال من طرف رئيس الجهة، السيد الخطاط ينجا، وذلك بمقر المجلس الجهوي. من جهة أخرى، تابعت سيدات الأعمال المكسيكيات عرضًا قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار، السيد منير هواري، بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، السيد علي خليل، استعرض خلاله بالأرقام الداعمة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية والفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وسيقوم الوفد بزيارة إلى كل من مدينتي مراكش والرباط من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتقدم التنموي لجهات المملكة، كما سيجري لقاءات مع مسؤولين حكوميين وجهويين وفاعلين في قطاع الأعمال بهاتين الجهتين.