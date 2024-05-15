بهدف قاتل.. الجيش الملكي يعبر أولمبيك الدشيرة في ربع نهائي كأس العرش
هبة بريس ـ رياضة
تمكن فريق الجيش الملكي من التأهل لنصف نهائي كأس العرش بعد فوزه على أولمبيك الدشيرة في المباراة التي احتضنها ملعب أدرار بأكادير.
و يدين العساكر في هذا التأهل للعميد حريمات الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه في آخر أنفاس المباراة التي كانت متعادلة بهدف لمثله.
و سيلاقي الجيش الملكي في مباراة النصف خصمه العنيد المغرب الفاسي، فيما نصف النهائي الثاني سيجمع الرجاء الرياضي بالفائز من مقابلة أولمبيك خريبكة و مولودية وجدة التي ستجرى مساء اليوم.
6 تعليقات
كأس العرش ان شاء الله
مربوحة ان شاء الله
ألف مليون مبروك لزعيم الأندية المغربية
اللهم لك والحمد والشكر 🤲🏻❤️🖤💚
البطولة والكأس مسألة وقت
ألف مبروك الزعيم الاندية المغربية الجيش الملكي فوز مستحق في الكريق الى اللقب