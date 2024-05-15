” سكينة مصيد ” مؤثرة مكناسية و صاحبة مشروع لبيع جميع انواع البخور و العطور الشرقية

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4 تعليقات
مبادرةحميدة شكرا للمرأةالمغربيةالحرةعلي.متل هاته الاعمال الهادفةلتحقيق الدات
شكرا لكم علي هاد المبادرة الطيبة
المرأة المغربية الطموحة تحتاج فقط التشجيع والتحفيز نتمني ان تجد هاده البادرةصدي طيب من الجميع
شكرا لهبة بريس علي التشجيع والمواكبة
شكرا السيدة سكينة مصيد علي هاده المبادرة الطيبة
تبارك الرحمن لله يحفظك جميع البخور و العطور رائعة