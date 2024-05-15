مديرية التعليم بسطات تُشدد على ضرورة استكمال البرامج الدراسية

محمد منفلوطي_هبة بريس

وجه عبد العالي السعيدي المدير الإقليمي للتعليم بسطات، مراسلة عممها على رؤساء المؤسسات التعليمية، في شأن استمرار الدراسة، داعيا إلى تمكين المتعلمات والمتعلمين من حقهم الكامل في التربية والتعليم، وإكمال البرامج الدراسية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.

بالنسبة للمؤسسات التعليمية الابتدائية :

تستمر الدراسة بشكل عادي في أقسام السنة السادسة ابتدائي إلى غاية يوم 29 يونيو 2024، على أن تخصص الفترة ما بين 20 و 29 يونيو 2024 للإعداد الجماعي للامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، أما باقي المستويات فستسمر الدراسة إلى 06 يوليوز 2024 .

بالنسبة للثانويات الاعدادية :

تستمر الدراسة بشكل عادي في أقسام السنة الثالثة إعدادي إلى غاية يوم 29 يونيو 2024، على أن تخصص الفقرة ما بين 20 و 29 يونيو 2024 للإعداد الجماعي للامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الاعدادي، أما باقي المستويات فستسمر الدراسة إلى 06 يوليوز 2024.

بالنسبة للثانويات التأهيلية :

تستمر الدراسة في السنة الأولى والسنة الثانية من سلك البكالوريا إلى غاية 04 يونيو 2024 ، على أن تخصص الفقرة الممتدة ما بين 27 ماي و 04 يونيو 2024 للإعداد الجماعي لاجتياز الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ، كما تخصص الفترة ما بين 26 يونيو 2024 و 02 يوليوز 2024 للإعداد الجماعي لاجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، أما بالنسبة للجذوع المشتركة فتستمر الدراسة إلى غاية 06 يوليوز 2024 .

واستند المدير الاقليمي في ذلك، على مجموعة من المرجعيات القانونية من بينها مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 23 – 019 ، بتاريخ 02 يونيو 2023 ، بشأن تنظيم السنة الدراسية 2023 – 2024، و المذكرة الوزارية رقم 24-001 بتاريخ 02 يناير 2024 ، بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023 – 2024 ، ومرفقاتها الخاصة بالخطة الوطنية لتدبير لزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، و المذكرة الوزارية عدد 24 157 بتاريخ 08 ماي 2024 في شأن مواعيد ومواقيت إجراء الامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2023 – 2024.