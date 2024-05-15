تشييد مصحة دولية ضخمة بمراكش متخصصة في الطب النووي و علاج الأورام

2024-05-15 / 18:22
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

من أجل دعم الديناميكية الوطنية لتطوير قطاع الصحة بالمغرب، تواصل مجموعة أكديطال استراتيجيتها في التوسع والتوزيع الجغرافي وتفتتح مؤسسة صحية جديدة في مراكش، المستشفى الدولي ابن النفيس.

و يعتبر المستشفى الدولي ابن النفيس بمدينة مراكش، مؤسسة رائدة في علاج الأورام وأمراض الدم وتلتزم بأعلى المعايير الدولية.

المستشفى الدولي ابن النفيس هو مؤسسة صحية متطورة متخصصة في علاج السرطان. بسعة تبلغ 100 سرير، يقدم مستشفانا مجموعة شاملة من الخدمات في علم الأورام، وذلك وفقًا لأعلى المعايير في مجال الرعاية الصحية وتستخدم فرقنا المتخصصة أحدث التقنيات لتقديم رعاية فعالة ومشخصة للمرضى المصابين بالسرطان.

و تشمل معدات المستشفى الدولي ابن النفيس بمدينة مراكش جهازين للعلاج الإشعاعي من الجيل الحديث (هالسيون وإيدج)، 41 كرسي للعلاج الكيميائي، 8 غرف للرعاية المركزة، و6 غرف عمليات متطورة. تسمح هذه المعدات المتقدمة لفريقنا الطبي المؤهل بتقديم رعاية عالية الجودة، مع التركيز على تقديم رعاية شاملة ومشخصة للمرضى المصابين بالسرطان.

و يتميز المستشفى الدولي ابن النفيس بمدينة مراكش بمراكز استثنائية في علاج السرطان.

و يقدم مركز الأورام في المستشفى الدولي ابن النفيس علاجات متقدمة في العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الإشعاعي الموضعي، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير رعاية فعالة وشخصية لمرضى السرطان.

بالإضافة إلى مركز الأورام، تقدم المؤسسة الصحية خدمات متخصصة في أمراض الدم وجراحة السرطان وزراعة النخاع العظمي والطب النووي وأمراض الثدي والكثير غيرها، بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة للأورام ووحدة العناية المركزة لأمراض الدم. يتم دعم كل تخصص من قبل فريق طبي متخصص ومرافق حديثة، مما يضمن رعاية عالية الجودة ونهجًا مناسبا لكل مريض.

2024-05-15 / 18:22
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