أخنوش يحل بالمنامة لتمثيل الملك في “قمة عربية”

2024-05-15 / 16:46
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حل رئيس الحكومة عزيز اخنوش الأربعاء بالمنامة لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ووجد رئيس الحكومة في استقباله بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.ويضم الوفد المغربي في هذه القمة بالخصوص السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وستناقش القمة التي تنعقد يوم غد الخميس بنودا رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والاقليمية.

كما يتضمن جدول اعمالها بندا حول القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي وتطورات الوضع في عدد من الدول العربية.

2024-05-15 / 16:46
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‫8 تعليقات

  1. نتمنى أن يكون حضور السيد اخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة العربية ان يكون حضوره في حل المشاكل الاجتماعية ومن بينها البطالة التي يعاني منها المجتمع المغربي.

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  2. نتمنى من السيد اخنوش ان يشجع على الاستثمارات الأجنبية في المغرب حتى يصبح مغرب احسن بكثير من السابق.

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  3. حضور السيد اخنوش في القمة العربية ستعزز التعاون بين الدول العربية والافريقية في عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وبالتوفيق .

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  4. نتمنى ان تكون قمة ناجحة بسياستها ومنهجيتها وبكل معايرها وبالاخص قضية فلسطين وما يحدث فيها .

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  5. ستعطي قفزة نوعية ممتازة جدا في ابراز التوافق بين العرب في الإتحاد فيما بينهما وخصوصا في قضية فلسطين.

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  6. ستكون خطوة إيجابية استراتيجية جديدة تستهدف التعاون مع الدول العربية الإسلامية والافريقية وتطوير العلاقات الدبلوماسية.

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  7. كل ما يهمنا هو انيعزز سبل الاتفاقيات شراكة مع الدول العربية والتعاون في مختلف المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية وهذا هو الاهم من هذه القمة العربية.

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  8. سيمثل أحسن تمثيل للسيد اخنوش ولا يخيب ظننا فيه فهو ذو كفاءات عالية الجودة نتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات في سبيل تحقيق أهداف تعود حتما على المملكة المغربية.

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