أخنوش يحل بالمنامة لتمثيل الملك في “قمة عربية”

حل رئيس الحكومة عزيز اخنوش الأربعاء بالمنامة لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ووجد رئيس الحكومة في استقباله بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.ويضم الوفد المغربي في هذه القمة بالخصوص السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وستناقش القمة التي تنعقد يوم غد الخميس بنودا رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والاقليمية.

كما يتضمن جدول اعمالها بندا حول القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي وتطورات الوضع في عدد من الدول العربية.