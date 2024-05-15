تزوجنى بدون مهر”…هل أطلقت ” الفاسيات “حملة تحث الشباب على الزواج ؟؟

2024-05-15 / 15:13
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ضجّت صفحات ومجموعات مغربيّة على موقع فيسبوك بصور تدعي أنها توثق إطلاق فتيات في مدينة فاس في شمال المغرب حملة تحت شعار “تزوّجني بدون مهر” لحثّ الشباب على الزواج منهنّ.

إلا أن هذه الحملة المزعومة التي روّجت لها صفحات عدّة، لا وجود لها في الواقع، والصور المرافقة لها التقطت في تونس قبل سنوات.

ويضمّ المنشور صور تظهر فيها نساء بزيّ “الحايك” التقليدي في دول المغرب، وأخرى تظهر فيها سيّدة ترفع ورقة كتب عليها عبارة “تزوجني بدون صداق”.

وعلّق الناشرون بالقول “انطلاق حملة تزوجني بدون صداق في مدينة فاس لمساعدة الشباب على الزواج في ظلّ الأوضاع الصعبة التي كانت سبباً في العزوف عن الزواج”.

وذهبت صفحات أخرى للقول إن الحملة انطلقت في مدينة تطوان في شمال المغرب.

وحظيت المنشورات بانتشار واسع على فيسبوك وإنستغرام، وتباينت التفاعلات بين السخرية من الحملة المزعومة والإشادة بها.

لكن الحديث عن انطلاق حملة للزواج بدون مهر ليس سوى من خيال مؤلفيه.

فالبحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يرشد سوى لهذه المنشورات التي تتضمن صوراً مضلّلة استُخدمت خارج سياقها لتأييد الادّعاء الزائف.

فالصور يُبيّن التفتيش عنها أنها منشورة على وكالة الأناضول بتاريخ 19 أغسطس وهي بحسب الوكالة لنساء تونسيات خلال احتفالات باليوم الوطني للمرأة.

وقد عمد الناشرون على مواقع التواصل إلى إخفاء علم تونس الظاهر في الصور بقصد التضليل

2024-05-15 / 15:13
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‫8 تعليقات

  3. الصداق والمهر له قيمة معنوية أكثر منها مادية أما حاليا أصبحت المادة هي كل شيئ أصبح أباء يطلبون من شاب المتقدم لزواج من إبنتهم مهور غالية جدا أفضل لو تم تيسير زواج أبنائهم

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