Pro-Palestinian student protestors and activists gather in the hall of the University of Geneva (UNIGE) as they occupy the premises, in Geneva, on May 9, 2024, amid the war between Israel and Hamas militants in Gaza. On-campus university student protests against Israel's actions in Gaza have spread across western Europe, following weeks of pro-Palestinian protests that have rocked US campuses for weeks. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

سويسرا.. الشرطة تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة جنيف

2024-05-15 / 14:33
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تدخلت الشرطة، صباح الأربعاء، لإخراج عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين كانوا يعتصمون في جامعة جنيف (UNIGE) في سويسرا، منذ الأحد، وفق ما أفادت إدارة الجامعة في بيان.

وتوجهت الشرطة إلى الموقع بناء على طلب الإدارة التي اعتبرت، الإثنين، أن أي اعتصام “غير مقبول”.

ويطالب المحتجون بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة،

والطلاب الثلاثون الذين كانوا في المبنى، غادروا الموقع قرابة الساعة الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش (الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي)،

وكانوا يرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين قبل انسحابهم، حسب ما أشار صحفي من وكالة “كيستون إيه تي إس” للأنباء.

واعتصم عشرات الناشطين في مبان جامعية، منذ مساء الأحد، بما في ذلك في مطعم الجامعة، مطالبين بـ”مقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية”.

2024-05-15 / 14:33
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تعليق واحد

  1. أود أن اشكر الشرطة السويسرية على الجهود التي بذلوها صونا للحقوق والحريات وحفاظاعلى النظام العام.

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