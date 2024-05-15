انتخاب التويمي بن جلون رئيسا لمجلس مقاطعة مرس السلطان

2024-05-15 / 14:01
0

هبة بريس / الرباط

انتخب، محمد التويمي بنجلون عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، بالأغلبية رئيسا لمجلس مقاطعة مرس السلطان التابعة إداريا لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء خلفا .لمحمد بودريقة، بعد قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بعزله من منصبه.

وظفر التويمي بن جلون برئاسة مجلس المقاطعة بعد حصوله على 17 صوتا مقابل امتناع ثلاثة أصوات.

وللإشارة فإن أحزاب الأغلبية الثلاثة وهي كل من حزب الاستقلال وحزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة؛ توافقوا فيما بينهم على ترشيح محمد التويمي بن جلون مرشحا وحيدا للتحالف الأغلبي.

تم انتخاب السيدة نجية مغراوي عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبة ثانية لرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان

2024-05-15 / 14:01
0

مقالات ذات صلة

لا لاجتياح رفح”..وقفة بالمغرب تطالب بفتح المعابر بغزة

2024-05-15 / 13:12

تسجيل أزيد من 130 ألف مترشح بمنصة التكوين على…

2024-05-15 / 12:26

بعد مشروع “السكك”..”الوالي لهبيل” يطمح إلى خلق “منطقة اللوجيستيك”…

2024-05-15 / 11:29

مرضى القصور الكلوي مع التغطية الصحية…معاناة تصل البرلمان

2024-05-15 / 09:23

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بكل ربوع المملكة

2024-05-15 / 09:02

اقليم جرسيف بدون طبيب للولادة والوزارة في دار غفلون

2024-05-14 / 23:23

مراكش: ساكنة حي جليز تناشد والي مراكش من ضجيج…

2024-05-14 / 23:01

السعيدية .. قبلة وجهة سياحية للإستجمام بين احترام للقانون…

2024-05-14 / 22:37

محامو المغرب يدينون اقتحام دار المحامي بتونس ويطالبون بالافراج…

2024-05-14 / 22:22

حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بهذا التاريخ

2024-05-14 / 22:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى