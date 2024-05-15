انتخاب التويمي بن جلون رئيسا لمجلس مقاطعة مرس السلطان

هبة بريس / الرباط

انتخب، محمد التويمي بنجلون عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، بالأغلبية رئيسا لمجلس مقاطعة مرس السلطان التابعة إداريا لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء خلفا .لمحمد بودريقة، بعد قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بعزله من منصبه.

وظفر التويمي بن جلون برئاسة مجلس المقاطعة بعد حصوله على 17 صوتا مقابل امتناع ثلاثة أصوات.

وللإشارة فإن أحزاب الأغلبية الثلاثة وهي كل من حزب الاستقلال وحزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة؛ توافقوا فيما بينهم على ترشيح محمد التويمي بن جلون مرشحا وحيدا للتحالف الأغلبي.

تم انتخاب السيدة نجية مغراوي عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبة ثانية لرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان