الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

2024-05-15 / 13:30
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أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية، اليوم الاربعاء، أمام أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وخلال أدائها اليمين الدستورية، دعا أمير الكويت الى “تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، والى الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية؛ بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام”.

كما شدد على “أهمية تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها”.

وكان قد أُعلن في الكويت، الاحد ، عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تتألف من 13 وزيرا ، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

يشار الى أن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن، يوم الجمعة الماضي، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.

2024-05-15 / 13:30
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